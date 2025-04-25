Главный тренер клуба НБА «Даллас» Джейсон Кидд стал совладельцем «Эвертона»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд стал совладельцем британской футбольной команды «Эвертон». Об этом информирует её пресс-служба. Кидд присоединился к компании Friedkin Group, которая является мажоритарным акционером «Эвертона».

«Для меня большая честь присоединиться к «Эвертону» в такой важный момент: на горизонте новый стадион, а впереди — светлое будущее. Отличное время, чтобы присоединиться к команде», — сказал Кидд.

«Эвертон» в настоящий момент занимает 13-е место в английской Премьер-лиге, имея в активе 38 очков.

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