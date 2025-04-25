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Главный тренер клуба НБА «Даллас» Джейсон Кидд стал совладельцем «Эвертона»

Главный тренер клуба НБА «Даллас» Джейсон Кидд стал совладельцем «Эвертона»
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд стал совладельцем британской футбольной команды «Эвертон». Об этом информирует её пресс-служба. Кидд присоединился к компании Friedkin Group, которая является мажоритарным акционером «Эвертона».

«Для меня большая честь присоединиться к «Эвертону» в такой важный момент: на горизонте новый стадион, а впереди — светлое будущее. Отличное время, чтобы присоединиться к команде», — сказал Кидд.

«Эвертон» в настоящий момент занимает 13-е место в английской Премьер-лиге, имея в активе 38 очков.

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