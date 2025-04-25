Хавьер Паскуаль высказался о победе «Зенита» во втором матче 1/4 финала ЕЛ с «Пармой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды, одержанную во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, с пермской «Пармой». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 92:79 (28:15, 19:22, 26:18, 19:24). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Зенита».

«Прежде всего, спасибо болельщикам, что в очередной раз были вместе с нами. Мы очень хорошо начали матч, особенно первые семь-восемь минут — играли фантастически как в защите, так и в нападении. После этого, в первой половине второй четверти, мы немного потеряли контроль, допустили четыре потери подряд. Но в третьем отрезке мы снова начали вести игру, шаг за шагом добились большого преимущества и удерживали его до конца матча.

Был ли сегодня соперник сильнее, чем в первом матче? В первой игре в какой-то момент обе команды уже начали думать о второй игре. Я говорил, что мы имели преимущество, ведь они играли матч плей-ин, а мы отдыхали. Но сегодня обе команды подошли ко встрече после 48 часов отдыха. И обе команды хорошо подготовились. «Парма» показала, что у неё есть характер, организация, хороший тренер, который может менять стиль игры. Они показали, что остаются очень сложным соперником. В Перми нам придётся сыграть на очень высоком уровне, если мы хотим победить», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч команды проведут 27 апреля в Перми. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

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