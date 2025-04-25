Стал известен лучший обороняющийся игрок НБА сезона-2024/2025

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвала имя обладателя награды лучшего игрока оборонительного плана (DPOY) по итогам минувшего регулярного чемпионата. Им стал тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли, укрепивший свой статус одного из ключевых лидеров команды.

В 23 года Мобли уже в четвёртый раз удостаивается индивидуальной награды НБА. Ранее талантливый форвард включался в состав участников Матча всех звёзд, попадал в Сборную всех звёзд защиты (2022/2023), а в дебютном сезоне (2021/2022) вошёл в символическую пятёрку лучших новичков лиги.

В нынешнем регулярном чемпионате Мобли демонстрировал впечатляющую статистику: в среднем 18,5 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,6 блок-шота и 0,9 перехвата за игру. Всего он провёл на паркете 71 матч.

Экс-игрок НБА Стивенсон набрал 83 очка в Азии: