Видео: болельщики «Детройта» оскорбляют лидера «Нью-Йорка» кричалками

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Детройт Пистонс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 30:27 в пользу гостевой команды.

В ходе матча болельщики «Детройта» позволили себе грубые выкрики в адрес звездного разыгрывающего и лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. С трибун отчетливо доносилось: «Пошёл к чёрту, Брансон!»

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Напомним, что после двух игр серии счёт остаётся равным — 1-1.