Видео: болельщики «Детройта» оскорбляют лидера «Нью-Йорка» кричалками
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В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Детройт Пистонс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 30:27 в пользу гостевой команды.
В ходе матча болельщики «Детройта» позволили себе грубые выкрики в адрес звездного разыгрывающего и лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. С трибун отчетливо доносилось: «Пошёл к чёрту, Брансон!»
Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».
Напомним, что после двух игр серии счёт остаётся равным — 1-1.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
2-я четверть
49 : 50
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Холланд, Дюрен, Каннингем, Бисли, Рид, Хардуэй-младший, Томпсон, Харрис, Шрёдер, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Пэйн, Макбрайд, Харт, Дадье, Ачиува, Ануноби, Брансон, Колек, Райт, Такер, Робинсон, Бриджес, Таунс, Шамет, Хукпорти
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