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Карл-Энтони Таунс в матче плей-офф НБА грубо оттолкнул соперника, едва не вызвав драку

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Детройт Пистонс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 33:27 в пользу гостевой команды.

В завершающих моментах первой четверти Карл-Энтони Таунс, ключевой игрок и один из лидеров «Нью-Йорка», агрессивно оттолкнул бигмена «Детройта» Пола Рида, едва не спровоцировав масштабную стычку между игроками.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате инцидента технические фолы были назначены Таунсу, Риду, а также другому центровому гостевой команды — Митчеллу Робинсону. Напомним, что после двух матчей серии счёт остаётся ничейным — 1:1.