Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карл-Энтони Таунс в матче плей-офф НБА грубо оттолкнул соперника, едва не вызвав драку

Карл-Энтони Таунс в матче плей-офф НБА грубо оттолкнул соперника, едва не вызвав драку
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Детройт Пистонс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 33:27 в пользу гостевой команды.

В завершающих моментах первой четверти Карл-Энтони Таунс, ключевой игрок и один из лидеров «Нью-Йорка», агрессивно оттолкнул бигмена «Детройта» Пола Рида, едва не спровоцировав масштабную стычку между игроками.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате инцидента технические фолы были назначены Таунсу, Риду, а также другому центровому гостевой команды — Митчеллу Робинсону. Напомним, что после двух матчей серии счёт остаётся ничейным — 1:1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
2-я четверть
49 : 50
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Холланд, Дюрен, Каннингем, Бисли, Рид, Хардуэй-младший, Томпсон, Харрис, Шрёдер, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Пэйн, Макбрайд, Харт, Дадье, Ачиува, Ануноби, Брансон, Колек, Райт, Такер, Робинсон, Бриджес, Таунс, Шамет, Хукпорти
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android