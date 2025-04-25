Фанаты «Клипперс» будут использовать маски лошадей, чтобы отвлечь Николу Йокича

Сегодня, 25 апреля, в 5:00 мск пройдёт третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс».

Примечательно, что на арене «Клипперс» заметили необычный ход болельщиков — специальные маски в виде лошадей. Это отсылка к любви звёздного центрового «Денвера» Николы Йокича к этим животным.

Возможно, таким образом фанаты пытаются вывести сербского лидера из колеи. Напомним, текущий счёт в серии равный — 1-1. Сам Йокич набирает в среднем 27,5 очка, 11 результативных передач и 10 подборов.

Йокич пригрозил Уэстбруку и его рекорду по трипл-даблам: