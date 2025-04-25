Фанаты «Клипперс» будут использовать маски лошадей, чтобы отвлечь Николу Йокича
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Сегодня, 25 апреля, в 5:00 мск пройдёт третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс».
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Примечательно, что на арене «Клипперс» заметили необычный ход болельщиков — специальные маски в виде лошадей. Это отсылка к любви звёздного центрового «Денвера» Николы Йокича к этим животным.
Возможно, таким образом фанаты пытаются вывести сербского лидера из колеи. Напомним, текущий счёт в серии равный — 1-1. Сам Йокич набирает в среднем 27,5 очка, 11 результативных передач и 10 подборов.
Йокич пригрозил Уэстбруку и его рекорду по трипл-даблам:
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