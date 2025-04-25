Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты «Клипперс» будут использовать маски лошадей, чтобы отвлечь Николу Йокича

Фанаты «Клипперс» будут использовать маски лошадей, чтобы отвлечь Николу Йокича
Комментарии

Сегодня, 25 апреля, в 5:00 мск пройдёт третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Примечательно, что на арене «Клипперс» заметили необычный ход болельщиков — специальные маски в виде лошадей. Это отсылка к любви звёздного центрового «Денвера» Николы Йокича к этим животным.

Возможно, таким образом фанаты пытаются вывести сербского лидера из колеи. Напомним, текущий счёт в серии равный — 1-1. Сам Йокич набирает в среднем 27,5 очка, 11 результативных передач и 10 подборов.

Йокич пригрозил Уэстбруку и его рекорду по трипл-даблам:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android