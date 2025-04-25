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«Тебе лучше молиться». Игрок «Хьюстона» обратился к Дрэймонду Грину после травмы Батлера

«Тебе лучше молиться». Игрок «Хьюстона» обратился к Дрэймонду Грину после травмы Батлера
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Североамериканский журналист и обозреватель San Francisco Standard Тим Каваками рассказал о необычной беседе с участием защитника «Хьюстон Рокетс» Фреда Ванвлита и тяжёлого форварда и одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Я действительно слышал историю про Ванвлита и Дрэймонда. Ванвлит сказал Дрэймонду [после матча]: «Тебе лучше молиться, чтобы Джимми вернулся». Именно это прозвучало, правда, с парой других крепких выражений», — сказал Каваками в рамках подкаста Warriors Plus Minus.

Примечательно, что эти слова, вероятно, были сказаны после второго матча серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами. Во второй игре лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер получил повреждение.

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