Известная журналистка представила топ игроков НБА, умеющих контролировать ход матча

Известная североамериканская журналистка и аналитик ESPN Малика Эндрюс в интервью для Sling поделилась своим взглядом на игроков, которые лучше всех контролируют ход матчей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По её мнению, бесспорным лидером в этом аспекте является центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. На второй позиции расположился звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Замыкает тройку лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.

Примечательно, что и Йокич, и Гилджес-Александер входят в число главных претендентов на звание MVP по итогам прошедшего регулярного чемпионата.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: