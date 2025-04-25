«Нью-Йорк» победил «Детройт» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА, у Таунса 31 очко

В ночь с 24 на 25 апреля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился третий матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 118:116 и вышли вперёд в серии — 2-1.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, на счету которого 31 очко, а также восемь подборов и один ассист. Его одноклубник разыгрывающий защитник Джейлен Брансон набрал 30 очков, семь подборов и девять результативных передач. У «Детройта» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Кейд Каннингем — 24 очка и 11 ассистов, а также семь подборов.

Четвёртая игра серии пройдёт также на площадке «Детройта» в ночь с 27 на 28 апреля мск.