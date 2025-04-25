Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Детройт Пистонс — Нью-Йорк Никс, результат матча 25 апреля 2025, счет 116:118, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Нью-Йорк» победил «Детройт» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА, у Таунса 31 очко
Комментарии

В ночь с 24 на 25 апреля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился третий матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 118:116 и вышли вперёд в серии — 2-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Хардуэй-младший - 24, Шрёдер - 18, Дюрен - 16, Бисли - 12, Томпсон - 7, Холланд - 6, Харрис - 5, Рид - 4, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Таунс - 31, Брансон - 30, Ануноби - 22, Бриджес - 20, Харт - 6, Пэйн - 4, Макбрайд - 3, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

Самым результативным игроком матча стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, на счету которого 31 очко, а также восемь подборов и один ассист. Его одноклубник разыгрывающий защитник Джейлен Брансон набрал 30 очков, семь подборов и девять результативных передач. У «Детройта» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Кейд Каннингем — 24 очка и 11 ассистов, а также семь подборов.

Четвёртая игра серии пройдёт также на площадке «Детройта» в ночь с 27 на 28 апреля мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
Сейчас читают:
«Детройт» сравнял счёт в серии с «Нью-Йорком», несмотря на 37 очков Брансона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android