Карл-Энтони Таунс стал автором уникального достижения в истории плей-офф НБА для центровых
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Сегодня, 25 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 118:116 (2-1) в пользу гостевой команды.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Хардуэй-младший - 24, Шрёдер - 18, Дюрен - 16, Бисли - 12, Томпсон - 7, Холланд - 6, Харрис - 5, Рид - 4, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Таунс - 31, Брансон - 30, Ануноби - 22, Бриджес - 20, Харт - 6, Пэйн - 4, Макбрайд - 3, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Центровой и один из лидеров «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 31 очко (10 из 18 с игры), восемь подборов и одну передачу. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+8».
Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальных сетях, Таунс стал 25-м центровым в истории НБА, достигшим отметки в 25+ очков в 10 и более играх плей-офф.
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