Карл-Энтони Таунс стал автором уникального достижения в истории плей-офф НБА для центровых

Сегодня, 25 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 118:116 (2-1) в пользу гостевой команды.

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 31 очко (10 из 18 с игры), восемь подборов и одну передачу. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+8».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальных сетях, Таунс стал 25-м центровым в истории НБА, достигшим отметки в 25+ очков в 10 и более играх плей-офф.