«Молимся». Бывшие игроки НБА отозвались на новость о страшной аварии с сыном Аренаса в США

Бывший игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джамал Кроуфорд, Эван Тёрнер и Кевин Гарнетт отреагировали в своих социальных сетях на новость о ДТП с участием Элайджи, сына Гилберта Аренаса, которое произошло в Лос-Анджелесе.

«Молимся за Элайджу», — написал Кроуфорд.

«Молимся за Элайджу Аренаса», — отреагировал Тёрнер.

«Серьёзно скорблю и молюсь за Элайджу Аренаса и семью Гилберта… Надеюсь на лучшее», — высказался Гарнетт.

Ранее североамериканский журналист и инсайдер ESPN сообщил, что Элайджу ввели в искусственную кому. Многими экспертами Элайджа считается одним из лучших атакующих защитников драфта НБА 2026 года.

Сын Гилберта Аренаса провёл тренировку с Дюрантом и Ридом: