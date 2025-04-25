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«Молимся». Бывшие игроки НБА отозвались на новость о страшной аварии с сыном Аренаса в США

«Молимся». Бывшие игроки НБА отозвались на новость о страшной аварии с сыном Аренаса в США
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Бывший игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джамал Кроуфорд, Эван Тёрнер и Кевин Гарнетт отреагировали в своих социальных сетях на новость о ДТП с участием Элайджи, сына Гилберта Аренаса, которое произошло в Лос-Анджелесе.

«Молимся за Элайджу», — написал Кроуфорд.

«Молимся за Элайджу Аренаса», — отреагировал Тёрнер.

«Серьёзно скорблю и молюсь за Элайджу Аренаса и семью Гилберта… Надеюсь на лучшее», — высказался Гарнетт.

Ранее североамериканский журналист и инсайдер ESPN сообщил, что Элайджу ввели в искусственную кому. Многими экспертами Элайджа считается одним из лучших атакующих защитников драфта НБА 2026 года.

Подробнее о случившемся:
Кошмарный случай в США. Сын легенды НБА едва не погиб в жёсткой аварии
Кошмарный случай в США. Сын легенды НБА едва не погиб в жёсткой аварии

Сын Гилберта Аренаса провёл тренировку с Дюрантом и Ридом:

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