Инсайдер рассказал о травме Батлера и его шансе сыграть в третьем матче с «Хьюстоном»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети раскрыл подробности травмы лёгкого форвард и одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера.

Отмечается, что у 35-летнего баскетболиста ушиб глубоких мышц ягодицы. Более того, его участие в третьем матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» находится под большим вопросом.

Напомним, Батлер получил травму во время второго матча, по итогам которого «Голден Стэйт» проиграл со счётом 94:109, а счёт в серии стал ничейным — 1-1.

Батлер смотрит матч «Милуоки» — «Индиана» в форме «Уорриорз»: