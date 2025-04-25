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Инсайдер рассказал о травме Батлера и его шансе сыграть в третьем матче с «Хьюстоном»

Инсайдер рассказал о травме Батлера и его шансе сыграть в третьем матче с «Хьюстоном»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети раскрыл подробности травмы лёгкого форвард и одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что у 35-летнего баскетболиста ушиб глубоких мышц ягодицы. Более того, его участие в третьем матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» находится под большим вопросом.

Напомним, Батлер получил травму во время второго матча, по итогам которого «Голден Стэйт» проиграл со счётом 94:109, а счёт в серии стал ничейным — 1-1.

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