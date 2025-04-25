Младший сын Леброна Джеймса отреагировал на аварию с участием сына Гилберта Аренаса

Младший сын лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс Джеймс высказался о недавнем инциденте с участием Элайджи, сына экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберта Аренаса, попавшего в ДТП.

«Молюсь за тебя», — написал Брайс в своей социальной сети.

Напомним, ранее североамериканский журналист и инсайдер ESPN сообщил, что Элайджу ввели в искусственную кому. Многими экспертами Элайджа считается одним из лучших атакующих защитников драфта НБА 2026 года.

Сын Гилберта Аренаса провёл тренировку с Дюрантом и Ридом: