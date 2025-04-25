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Клуб НБА выступил с заявлением после серьёзной аварии, в которую попал сын Аренаса

Клуб НБА выступил с заявлением после серьёзной аварии, в которую попал сын Аренаса
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» выпустил пресс-релиз, касающийся Элайджи — сына Гилберта Аренаса. Ранее стало известно, что 18-летний баскетболист попал в серьёзную аварию в Лос-Анджелесе.

«От имени Monumental Sports & Entertainment и «Вашингтон Уизардс» мы посылаем наши мысли и молитвы семье Аренаса в поддержку здоровья и выздоровления Элайджи», — сказано в заявлении.

Отметим, что большую часть карьеры Гилберт провёл в составе «Вашингтона». Ранее североамериканский журналист и инсайдер ESPN сообщил, что Элайджу ввели в искусственную кому. Многими экспертами Элайджа считается одним из лучших атакующих защитников драфта НБА 2026 года.

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Сын Гилберта Аренаса набрал 53 очка в плей-офф:

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