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Джа Морант травмировался после падения в матче плей-офф с «Оклахомой» и покинул игру

Джа Морант травмировался после падения в матче плей-офф с «Оклахомой» и покинул игру
Аудио-версия:
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В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло 88:76 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант получил травму во второй половине второй четверти, пытаясь атаковать кольцо в быстром отрыве. Инцидент произошёл после контакта с Лу Дортом, который пытался остановить атаку «Гриззлиз».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Оклахома» пока лидирует в серии со счётом 2-0. До этого матча Морант в среднем набирал 20 очков, отдавал пять результативных передач и делал 2,5 подбора за 33 минуты на паркете.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 28, Джексон - 22, Морант - 15, Альдама - 14, Бейн - 10, Иди - 9, Кеннард - 5, Кончар - 5, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 26, Холмгрен - 24, Карузо - 10, Джо - 10, Уоллес - 5, Хартенштайн - 5, Дорт - 2, Митчелл - 1, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
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