Джа Морант травмировался после падения в матче плей-офф с «Оклахомой» и покинул игру

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло 88:76 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант получил травму во второй половине второй четверти, пытаясь атаковать кольцо в быстром отрыве. Инцидент произошёл после контакта с Лу Дортом, который пытался остановить атаку «Гриззлиз».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Оклахома» пока лидирует в серии со счётом 2-0. До этого матча Морант в среднем набирал 20 очков, отдавал пять результативных передач и делал 2,5 подбора за 33 минуты на паркете.