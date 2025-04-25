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«Оклахома» вновь победила «Мемфис», отыграв 29 очков в третьем матче плей-офф НБА

«Оклахома» вновь победила «Мемфис», отыграв 29 очков в третьем матче плей-офф НБА
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Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал на своей площадке «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» и закончилась победой гостей со счётом 114:108.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 28, Джексон - 22, Морант - 15, Альдама - 14, Бейн - 10, Иди - 9, Кеннард - 5, Кончар - 5, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 26, Холмгрен - 24, Карузо - 10, Джо - 10, Уоллес - 5, Хартенштайн - 5, Дорт - 2, Митчелл - 1, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив дабл-дабл 31 очко, четыре подбора и восемь передач. В составе «Гриззлиз» лучшую результативность показал разыгрывающий Скотти Пиппен-младший, оформивший 28 очков, пять подборов и пять передач.

Примечательно, что по ходу встречи «Оклахома» проигрывала с разницей 29 очков. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Тандер».

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