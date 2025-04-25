«Оклахома» вновь победила «Мемфис», отыграв 29 очков в третьем матче плей-офф НБА

Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал на своей площадке «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» и закончилась победой гостей со счётом 114:108.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив дабл-дабл 31 очко, четыре подбора и восемь передач. В составе «Гриззлиз» лучшую результативность показал разыгрывающий Скотти Пиппен-младший, оформивший 28 очков, пять подборов и пять передач.

Примечательно, что по ходу встречи «Оклахома» проигрывала с разницей 29 очков. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Тандер».

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