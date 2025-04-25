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Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс, результат матча 25 апреля 2025, счет 117:83, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Клипперс» обыграли «Денвер» и лидируют в серии плей-офф, несмотря на трипл-дабл Йокича
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В ночь с 24 на 25 апреля мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился третий матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:83 и вышли вперёд в серии — 2-1 (110:112 OT, 105:102, 117:83).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 83
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 21, Харден - 20, Пауэлл - 20, Зубац - 19, Батюм - 12, Джонс - 10, Данн - 6, Юбэнкс - 3, Миллз - 3, Богданович - 2, Миллер - 1, Коффи, Кристи, Браун, Симмонс
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 23, Гордон - 15, Браун - 9, Портер - 7, Уэстбрук - 3, Уотсон - 2, Ннаджи - 1, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Пикетт, Чанчар

Несмотря на крупное поражение, двумя самыми результативными баскетболистами матча стали игроки гостей. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 23 очка, 13 подборов и 13 ассистов, его одноклубник атакующий защитник Джамал Маррей набрал 23 очка и четыре ассиста. У калифорнийцев лучшим с дабл-даблом стал лёгкий форвард Кавай Леонард — 21 очко и 11 подборов, а также шесть результативных передач.

Четвёртая игра серии пройдёт также на площадке «Клипперс» в Инглвуде в ночь с 26 на 27 апреля мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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