«Клипперс» обыграли «Денвер» и лидируют в серии плей-офф, несмотря на трипл-дабл Йокича

В ночь с 24 на 25 апреля мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился третий матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:83 и вышли вперёд в серии — 2-1 (110:112 OT, 105:102, 117:83).

Несмотря на крупное поражение, двумя самыми результативными баскетболистами матча стали игроки гостей. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 23 очка, 13 подборов и 13 ассистов, его одноклубник атакующий защитник Джамал Маррей набрал 23 очка и четыре ассиста. У калифорнийцев лучшим с дабл-даблом стал лёгкий форвард Кавай Леонард — 21 очко и 11 подборов, а также шесть результативных передач.

Четвёртая игра серии пройдёт также на площадке «Клипперс» в Инглвуде в ночь с 26 на 27 апреля мск.