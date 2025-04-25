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Игроки «Оклахомы» совершили исторический камбэк в матче плей-офф НБА

Игроки «Оклахомы» совершили исторический камбэк в матче плей-офф НБА
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Сегодня, 25 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 114:108 в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 28, Джексон - 22, Морант - 15, Альдама - 14, Бейн - 10, Иди - 9, Кеннард - 5, Кончар - 5, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 26, Холмгрен - 24, Карузо - 10, Джо - 10, Уоллес - 5, Хартенштайн - 5, Дорт - 2, Митчелл - 1, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс

Примечательно, что в течение матча игроки «Оклахомы» уступали с отрывом в 29 очков, а к большому перерыву разница составляла 26. Этот камбэк стал вторым по величине в истории НБА с 1997 года и самым крупным среди тех, что начались после большого перерыва.

Стоит отметить, что самым результативным игроком в составе победителей был разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 31 очко, отдал восемь результативных передач и сделал шесть подборов. Теперь счёт в серии 3-0 в пользу «Тандер».

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