Игроки «Оклахомы» совершили исторический камбэк в матче плей-офф НБА

Сегодня, 25 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 114:108 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что в течение матча игроки «Оклахомы» уступали с отрывом в 29 очков, а к большому перерыву разница составляла 26. Этот камбэк стал вторым по величине в истории НБА с 1997 года и самым крупным среди тех, что начались после большого перерыва.

Стоит отметить, что самым результативным игроком в составе победителей был разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 31 очко, отдал восемь результативных передач и сделал шесть подборов. Теперь счёт в серии 3-0 в пользу «Тандер».

Экс-игрок НБА Стивенсон набрал 83 очка в Азии: