Результаты игрового дня НБА 25 апреля
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В ночь с 24 на 25 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 25 апреля
- «Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 116:118 (1-2).
- «Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 108:114 (0-3).
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 117:83 (2-1).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Хардуэй-младший - 24, Шрёдер - 18, Дюрен - 16, Бисли - 12, Томпсон - 7, Холланд - 6, Харрис - 5, Рид - 4, Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Таунс - 31, Брансон - 30, Ануноби - 22, Бриджес - 20, Харт - 6, Пэйн - 4, Макбрайд - 3, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 28, Джексон - 22, Морант - 15, Альдама - 14, Бейн - 10, Иди - 9, Кеннард - 5, Кончар - 5, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 26, Холмгрен - 24, Карузо - 10, Джо - 10, Уоллес - 5, Хартенштайн - 5, Дорт - 2, Митчелл - 1, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 83
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 21, Харден - 20, Пауэлл - 20, Зубац - 19, Батюм - 12, Джонс - 10, Данн - 6, Юбэнкс - 3, Миллз - 3, Богданович - 2, Миллер - 1, Коффи, Кристи, Браун, Симмонс
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 23, Гордон - 15, Браун - 9, Портер - 7, Уэстбрук - 3, Уотсон - 2, Ннаджи - 1, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Пикетт, Чанчар
Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк») и Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити»), набравшие по 31 очку.
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