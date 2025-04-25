В ночь с 24 на 25 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 апреля

«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 116:118 (1-2).

«Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 108:114 (0-3).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 117:83 (2-1).

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк») и Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити»), набравшие по 31 очку.

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