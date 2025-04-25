Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 25 апреля
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Сегодня, 25 апреля, в Единой лиге ВТБ пройдут матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 25 апреля:
19:00 мск — УНИКС — «Автодор»;
19:30 мск — ЦСКА — «Пари Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме «2+2+1». Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.
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