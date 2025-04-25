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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 25 апреля

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 25 апреля
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Сегодня, 25 апреля, в Евролиге состоятся матчи серии плей-офф. В рамках четвертьфинала соревнований запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 25 апреля:

20:00 мск — «Монако» — «Барселона»;
21:30 мск — «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. По итогам первых игр победы одержали «Монако» и «Олимпиакос». Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл «Реал» (95:80).

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