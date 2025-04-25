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Сергей Кущенко высказался о возможной организации матча между сборными Единой лиги и НБА

Сергей Кущенко высказался о возможной организации матча между сборными Единой лиги и НБА
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос относительно потенциального матча между сборными клубов Единой лиги ВТБ и команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению Кущенко, игра вызвала бы интерес у зрителей, однако говорить об организации такого матча сейчас преждевременно.

«Матч сборных Единой лиги ВТБ и НБА? Вообще у нас хорошая коммуникация в баскетбольном мире. Этот матч должен быть интересен зрителям, чтобы можно было его организовать. Пока о таком даже, наверное, говорить не стоит. Как только будет открыто окно возможностей, тогда можно будет о чём-то и как-то говорить.

Это могут быть просто выставочные матчи. Была же уже игра между ЦСКА и «Лос-Анджелес Клипперс». Поэтому уже есть опыт такой коммуникации, и причём удачный. Поэтому, например, завтра открывается окно возможностей, и мы уже можем говорить об этом. Но пока это всё сотрясания воздуха, к сожалению. Там же и с хоккейным матчем между КХЛ и НХЛ ещё не всё понятно», — приводит слова Кущенко Legalbet.

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