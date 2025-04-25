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Видео: Никола Йокич разговаривает с тренером на повышенных тонах во время матча плей-офф

Видео: Никола Йокич разговаривает с тренером на повышенных тонах во время матча плей-офф
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Сегодня, 25 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 117:83 в пользу домашней команды.

Во время паузы в игре центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич вступил в оживлённый разговор с ассистентом главного тренера. Было заметно, что сербский баскетболист эмоционально высказывал свою точку зрения, активно жестикулируя.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 23 очка, 13 подборов и 13 передач. В данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Клипперс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 83
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 21, Харден - 20, Пауэлл - 20, Зубац - 19, Батюм - 12, Джонс - 10, Данн - 6, Юбэнкс - 3, Миллз - 3, Богданович - 2, Миллер - 1, Коффи, Кристи, Браун, Симмонс
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 23, Гордон - 15, Браун - 9, Портер - 7, Уэстбрук - 3, Уотсон - 2, Ннаджи - 1, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Пикетт, Чанчар
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Новости. Баскетбол
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