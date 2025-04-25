Опубликовано видео с жёсткой обороной против Стефена Карри в плей-офф НБА — 2025

Опубликован видеофрагмент, где главным действующим лицом является разыгрывающий и лидер команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. В ролике хорошо видно, как игроки «Хьюстон Рокетс» прилагают усилия, чтобы плотно и агрессивно опекать 37-летнего баскетболиста в защите.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отметить, что сам Карри в серии матчей первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстоном» набирает в среднем 25,5 очка, шесть результативных передач и 5,5 подбора за игру. На текущий момент счёт в серии равный — 1-1.