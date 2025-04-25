В The Athletic опровергли громкое утверждение генменеджера «Далласа» о значимости защиты

Североамериканский журналист Майк Воркунов в своей статье для The Athletic подверг сомнению заявление генерального менеджера «Даллас Маверикс» Нико Харрисона. Тот оправдывал обмен защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» тезисом о том, что «защита выигрывает чемпионские титулы».

«За последние 20 сезонов НБА состав чемпионских команд немного изменился. С 2004/2005 по 2014/2015 8 из 11 обладателей титула имели оборону, которая была выше в рейтинге, чем их атака. Однако с 2015/2016 лишь две из восьми чемпионских команд отличались более высокими показателями в защите, чем в нападении, причём одна из них занимала пятое место в обеих категориях.

С 2005 по 2015 год каждая команда, завоевавшая титул, входила в десятку лучших по защитным показателям; среднее место в рейтинге защиты среди чемпионов того периода составляло 4,5. За последнее десятилетие ситуация немного изменилась: например, «Голден Стэйт Уорриорз» выиграл чемпионат в 2018 году, имея лишь 11-ю защиту в лиге, а «Денвер Наггетс» два года назад взяли титул с 15-м местом по обороне. Таким образом, средний защитный рейтинг среди чемпионов с 2016 года — 6,6», — сказано в статье.