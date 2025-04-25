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Эй Смит — о перепалке с Леброном: мой телохранитель был рядом, меня всегда охраняют

Эй Смит — о перепалке с Леброном: мой телохранитель был рядом, меня всегда охраняют
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Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит вспомнил о своём конфликте с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Спортсмен подошёл к эксперту во время одного из матчей и стал говорить с ним на повышенных тонах. Поводом послужили критические комментарии Смита в адрес сына Леброна Бронни и самого Джеймса.

«Мой телохранитель находился в 10 футах от меня. Я даже не говорю о целой куче других людей, которые обычно находятся рядом со мной. Мне действительно не о чем беспокоиться.

Напасть могут на кого угодно. Я это полностью осознаю. Но куда бы я ни пошёл, ESPN знает. Местная полиция, ФБР, все знают. Меня всегда охраняют, потому что я — инвестиция. Я приношу много денег», — сказал Эй Смит в эфире 360 With Speed.

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