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«Могу рассказать». Инсайдер поделился новыми подробностями обмена Луки Дончича в «Лейкерс»

«Могу рассказать». Инсайдер поделился новыми подробностями обмена Луки Дончича в «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэхон высказался об резонансном обмене с участием ныне разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича и бигмена «Даллас Маверикс» Энтони Дэвиса в начале февраля.

«В тот период уровень раздражения у Нико по отношению к Луке был очень высоким. Кстати, у Джейсона Кида тоже — хотя он старался держаться в стороне, его недовольство Лукой было не меньшим. Тогда мне сказали — конечно, это было не для протокола, но теперь, когда его всё равно обменяли, могу рассказать: «Если придётся его обменять — обменяем без колебаний».

Я тогда подумал: «Да ну, не станете вы разрушать всю команду ради этого. Не смешите меня». И вот спустя шесть недель у меня зазвонил телефон», — рассказал Макмэхон во время подкаста The Right Time.

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