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Назван игрок НБА, который получит бонус $ 45 млн за индивидуальную награду

Назван игрок НБА, который получит бонус $ 45 млн за индивидуальную награду
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Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли благодаря получению награды лучшему игроку оборонительного плана (DPOY) по итогам минувшего регулярного чемпионата по условиям контракта с командой заработает дополнительные $ 45 млн. Об этом условии в соглашении Мобли с «Кавальерс» рассказал известный инсайдер Бобби Маркс.

Летом прошлого года Эван договорился с «Кавальерс» о максимальном продлении контракта новичка на пять лет на $ 224 млн. Теперь же общая сумма должна увеличиться до $ 269 млн.

В нынешнем регулярном чемпионате Мобли в среднем за матч набирал 18,5 очка, делал 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,6 блок-шота и 0,9 перехвата.

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