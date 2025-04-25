Вергун — о выездной победе в плей-офф ЕЛ с «Локо»: теперь их очередь искать выход

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился мнением о победе во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра состоялась вчера, 24 апреля, в Краснодаре. Клуб из Екатеринбурга победил со счётом 75:66 (24:21, 25:15, 12:13, 14:17). Счёт в серии стал равным – 1-1.

«Прежде всего я бы отметил реакцию своей команды. Ответ был, на мой взгляд, солидным. То, что мы проговорили в прошлый раз. Счёт в серии всего лишь 1-1. Да, была цель как минимум одну игру попытаться зацепить здесь. В Краснодаре играть непросто. Я очень рад, что нам это удалось сделать. Едем домой, будем как никогда гостеприимными.

Выводы были сделаны и игроками, и тренером. Сегодня так — когда у нас всё сходится, получается положительный результат. Ключевым стал характер моей команды. Теперь их очередь искать выход», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

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