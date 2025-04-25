Шэннон Шарп объявил о временном уходе из ESPN на фоне иска об изнасиловании

Член Зала славы НФЛ (американский футбол) и трёхкратный победитель Супербоула, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп объявил о временном прекращении сотрудничества с ESPN US. Как информирует Front Office Sports, против эксперта выдвинули иск на сумму $ 50 млн по обвинению в изнасиловании женщины, с которой у него были отношения.

Сообщается, что Шарп предлагал женщине $ 10 млн с целью урегулировать ситуацию в досудебном порядке, однако та отказалась.

«Я принял решение временно прекратить свои обязанности на ESPN. Посвящу это время своей семье, а также тому, чтобы ответить на эти ложные обвинения, выдвинутые против меня. Планирую вернуться на ESPN в начале предсезонки НФЛ», — написал Шарп на своей странице в социальных сетях.

Как добавляет источник, ещё до прихода Шарпа на ESPN, когда он был ведущим шоу Undisputed, его также обвинили в том, что он пытался задушить женщину-ассистента на рабочем месте. Шарп тогда в качестве компенсации якобы заплатил пострадавшей несколько сотен тысяч долларов, чтобы против него не выдвигалось исков. Представители Шэннона отрицают обвинения.

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