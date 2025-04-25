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Владелец «Панатинаикоса»: плевать на ваши штрафы, играйте в Евролиге сами! Мы будем в НБА

Владелец «Панатинаикоса»: плевать на ваши штрафы, играйте в Евролиге сами! Мы будем в НБА
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Владелец греческого клуба «Панатинаикос» Димитрис Яннакопулос выступил с жёстким заявлением после второго матча четвертьфинала плей-офф Евролиги с «Анадолу Эфес» (76:79, 1-1 в серии), где выразил недовольство работой судей.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
76 : 79
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

«Мне плевать на все эти штрафы. Можете выписывать их против меня, сколько вздумается. Однако не надо штрафовать Кендрика Нанна, Костаса Слукаса, Эргина Атамана, Хуанчо Эрнангомеса и Джериана Гранта.

Штрафуйте меня. ⟨...⟩ Хотите моей подписи на ближайшие 10 лет? Вы её не получите. Играйте в Евролиге сами. Мы либо будем играть в НБА, либо будем играть в НБА», — сказал Яннакопулос на своей странице в социальных сетях.

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