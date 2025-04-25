Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко оценил уровень команды 17-летнего Ильи Ермакова в преддверии его перехода в NCAA

Кириленко оценил уровень команды 17-летнего Ильи Ермакова в преддверии его перехода в NCAA
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу места продолжения карьеры 17-летнего разыгрывающего молодёжного ЦСКА Ильи Ермакова. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне спортсмен будет выступать в NCAA за университет Святого Бонавентуры.

— Не самый именитый и известный университет — хорошо или плохо?
— Ничего страшного в этом нет. Главное — чтобы он получал игровое время. Уровень баскетбола практически в каждой конференции достаточно высокий. Всё будет зависеть от Ильи. Если он будет хорошо себя показывать, я уверен, его привлекут другие университеты, также как это было с Владиславом Голдиным или Виктором Лахиным. Когда они начинали в одном учебном заведении, а в дальнейшем шли на повышение, — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Сейчас читают:
Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все
Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android