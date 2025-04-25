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Андрей Кириленко высказался о плюсах и минусах переезда молодых российских игроков в США

Андрей Кириленко высказался о плюсах и минусах переезда молодых российских игроков в США
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о положительных и отрицательных моментах переезда молодых российских баскетболистов в США.

— Все чаще мы наблюдаем за тем, что молодые россияне уезжают в США — что это значит для нашего баскетбола? Может быть, сможете назвать положительные и отрицательные моменты всего этого?
— Отрицательная сторона только одна — мы их не видим перед своими глазами. Положительных, конечно же, очень много. Большое количество наших талантливых игроков едут за международным опытом, который мы не можем им дать в связи с отстранением России. Естественно, необходимо играть с лучшими, чтобы расти. NCAA даёт эту возможность, — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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