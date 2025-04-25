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МБА-МАИ объявила о продлении контракта с главным тренером Василием Карасёвым

МБА-МАИ объявила о продлении контракта с главным тренером Василием Карасёвым
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Василий Карасёв продлил контракт с МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

Специалист возглавил МБА-МАИ летом 2022 года перед дебютом команды в Единой лиге ВТБ. Под руководством Карасёва красно-белые один раз вышли в плей-офф соревнований и дважды принимали участие в плей-ин. Кроме того, за три года москвичи трижды принимали участие в «Финале четырёх» Кубка России и дважды завоёвывали бронзовые медали.

«Желаем Василию Николаевичу новых успехов вместе с нашим клубом!» — говорится в сообщении МБА-МАИ.

Напомним, в нынешнем сезоне МБА-МАИ заняла девятое место по итогам регулярного чемпионата и уже закончила борьбу в турнире, потерпев поражение в матче плей-ин с «Пармой».

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