Стив Нэш высказался на тему места Николы Йокича в истории баскетбола

Именитый канадский баскетболист, член Зала славы баскетбола Стив Нэш поделился мнением о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Думаю, он может стать одним из самых выдающихся баскетболистов в истории. Если продолжать в том же духе ещё пять лет, то окажется на «горе Рашмор», — сказал Нэш на канале The Young Man and The Three в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 70 матчах в рамках регулярного чемпионата, где в среднем набирал 29,6 очка, совершал 12,7 подбора и отдавал 10,2 передачи. В трёх матчах плей-офф серб в среднем за игру продемонстрировал следующие показатели: 26 очков, 11,3 подбора и 11,7 передачи.

