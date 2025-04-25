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Майка Коби Брайанта, в которой он дебютировал в НБА, продана на аукционе за $ 7 млн

Майка Коби Брайанта, в которой он дебютировал в НБА, продана на аукционе за $ 7 млн
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Майка легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, которую он носил во время предсезонных матчей и своего дебюта в регулярном чемпионате, была продана за $ 7 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке (США). Об этом информирует Reuters со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

Отмечается, что продажа стала рекордной для коллекционных вещей Брайанта, превысив $ 5,85 млн, заплаченные за его подписанную майку сезона-2007/2008, когда он был признан MVP.

Коби являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также он дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год. Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.

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