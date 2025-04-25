Эксперт назвал условие, при котором «Голден Стэйт» проиграет в первом раунде плей-офф НБА

Известный эксперт и обозреватель Майкл Уилбон высказал мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» не сможет преодолеть первый раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, если лёгкий форвард команды Джимми Батлер не вернётся в строй после травмы. Напомним, за право пробиться во второй раунд «Голден Стэйт» встречается с «Хьюстон Рокетс». Спортсмен получил повреждение во время второго матча, в котором «воины» уступили со счётом 94:109. Счёт в серии сейчас 1-1.

«Если он будет отсутствовать долго — например, на протяжении больше двух игр, то для «Уорриорз» это конец. Вместе с ним – это другая команда. Вот почему Дрэймонд Грин сказал: «С Джимми Батлером мы выигрываем чемпионат». Без него? Скорее всего, они отправятся домой», — сказал Уилбон на канале NBA on ESPN в YouTube.

Фанаты «Уорриорз» громко встретили Батлера на домашней игре: