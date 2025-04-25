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Представлен список рекордных камбэков в истории плей-офф НБА, включая сегодняшний матч

Представлен список рекордных камбэков в истории плей-офф НБА, включая сегодняшний матч
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Издание Crazy Stats в социальной сети Х (ранее Twitter) представило список рекордных камбэков в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), включая сегодняшний матч, в котором коллектив «Мемфис Гриззлиз» встречался с «Оклахома-Сити Тандер» (108:114). По ходу встречи игроки «Тандер» уступали с разницей в 29 очков и смогли выиграть встречу.

Сomeback («возвращение») — стало использоваться спортивными журналистами, букмекерами и спортсменами для обозначения возвращения команды/атлета.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 28, Джексон - 22, Морант - 15, Альдама - 14, Бейн - 10, Иди - 9, Кеннард - 5, Кончар - 5, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 26, Холмгрен - 24, Карузо - 10, Джо - 10, Уоллес - 5, Хартенштайн - 5, Дорт - 2, Митчелл - 1, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс

Список рекордных камбэков в истории НБА:

1. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (вторая игра первого раунда в 2019-м) — «парусники отыграли 31 очко.

2-3. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сиэтл Суперсоникс» (четвёртый матч полуфинала конференции 2019-го) — «озёрники» отставали на 29 очков и выиграли встречу.

2-3. «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» (третий матч первого раунда 2025-го) — 29 очков отыграли игроки «Тандер».

4-8. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» (первая игра первого раунда 2012-го) — «парусники» вернулись после отставания в 27 очков.

4-8. «Бостон Селтикс» — «Нью-Джерси Нетс» (третий матч финала конференции 2002-го) — «Бостон» отыграл 26 очков.

4-8. «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» (третья игра первого раунда 2017-го) — игроки из Огайо вернулись после 26-очкового отставания.

4-8. «Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» (пятый матч полуфинала конференции 2021-го) — «ястребы» отыграли 26 очков.

4-8. «Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» (третья игра первого раунда 2022 года) — «медведи» вернулись после 26 очков отставания.

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