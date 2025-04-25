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Мело Тримбл оценил старт ЦСКА в плей-офф Единой лиги

Мело Тримбл оценил старт ЦСКА в плей-офф Единой лиги
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о старте команды в плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, за право сыграть в полуфинале армейцы встречаются с клубом «Пари Нижний Новгород». В первом матче победу одержали красно-синие. Сегодня, 25 апреля, состоится вторая встреча. Серия будет продолжаться до трёх побед.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда здорово так уверенно начинать плей-офф. Мы показали, как мы готовы к этой части сезона. Думаю, это лучший способ начать плей-офф. Пришло наше время. Всё в наших руках. Здорово, что мы становимся лучше с каждой игрой, раунд за раундом, матч за матчем, мы растём. Мы не смотрим на других, а действуем только от себя», — приводит слова Тримбла Legalbet.

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