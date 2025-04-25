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Каспер Уэйр прояснил вопрос с премиальными в ЦСКА за победы в важных матчах

Каспер Уэйр прояснил вопрос с премиальными в ЦСКА за победы в важных матчах
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр заявил, что игроки армейского клуба не получают дополнительных премиальных за победу в важных встречах.

«Дополнительные премиальные за победу в важных матчах? Здесь такого нет. Эмблема на майке — это уже достаточная мотивация. Нам не нужно никакой другой и дополнительной мотивации, чтобы побеждать. Когда ты соревнуешься, то всегда хочется побеждать. Я очень люблю выигрывать, поэтому мне не нужная какая-то ещё мотивация, чтобы делать это. Мы просто должны побеждать. Наш приз — это победы», — приводит слова Уэйра Legalbet.

Напомним, в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА встречается с «Пари Нижний Новгород». После первого матча впереди в серии армейцы. В полуфинал пройдёт команда, которая одержит три победы.

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