Гилджес-Александер является фаворитом в борьбе за звание MVP финала по версии Polymarket

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, является фаворитом в борьбе за победу в гонке за звание Самого ценного игрока (MVP) финала в сезоне-2024/2025 по версии портала Polymarket.
Фавориты в борьбе за получение MVP финала в 2025 году:
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер» — шанс 35%.
2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 25%.
3. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 11%.
4. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — 5%.
5. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 4%.
6. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 3%.
7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 3%.