Гилджес-Александер является фаворитом в борьбе за звание MVP финала по версии Polymarket

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, является фаворитом в борьбе за победу в гонке за звание Самого ценного игрока (MVP) финала в сезоне-2024/2025 по версии портала Polymarket.

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Фавориты в борьбе за получение MVP финала в 2025 году:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер» — шанс 35%.

2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 25%.

3. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 11%.

4. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — 5%.

5. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 4%.

6. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 3%.

7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 3%.