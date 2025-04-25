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«Кто-нибудь пострадал?» Сын чемпиона НБА Элайджа Аренас выведен из искусственной комы

«Кто-нибудь пострадал?» Сын чемпиона НБА Элайджа Аренас выведен из искусственной комы
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18-летний Элайджа Аренас, сын экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратного участника Матча звёзд североамериканской лиги Гилберта Аренаса, выведен из искусственной комы после серьёзной автомобильной аварии.

«Это замечательное и обнадёживающее событие: Элайджа Аренас вышел из комы и за последние 24 часа продемонстрировал значительные признаки прогресса. В сильный и эмоциональный момент Элайджа открыл глаза и смог написать на листе бумаги, что он помнит дым, и спросил: «Кто-нибудь пострадал?»

Хотя он по-прежнему находится под интубацией, этот прогресс знаменует собой важный шаг вперёд в его выздоровлении. Его мать Лаура Гован, отец Гилберт Аренас, братья и сёстры и вся семья были рядом с ним на каждом шагу, держась за веру и черпая силу в молитвах и любви, изливающихся со всего мира.

Один из отважных людей, которые помогли спасти Элайджу из горящего автомобиля, поделился своим душераздирающим рассказом о том дне: «Я помню, что слышал стук в окне машины, но ничего не мог разглядеть из-за густого дыма. Именно тогда я понял, что внутри кто-то есть. Я попытался разбить окно, но оно не поддавалось. Потом я увидел, что одно из окон приоткрыто, и мы использовали всё, что у нас было, чтобы отогнуть его и вытащить его. Машина была в огне. Мы просто знали, что должны его вытащить».

Этот мужественный поступок, а также невероятная воля Элайджи к жизни стали настоящим чудом. Семья продолжает просить общественность о молитвах и поддержке, поскольку их чудо-малыш борется за своё полное выздоровление. Они по-прежнему глубоко благодарны за исключительную заботу, оказываемую его медицинской командой, и безграничную любовь и поддержку со стороны сообщества. По мере выздоровления Элайджи мы будем публиковать дополнительные новости», — приводит официальное письмо семьи Аренаса инсайдер Шэмс Чарания.

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