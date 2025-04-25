Звезда «Кливленда» Митчелл повторил достижение Леброна Джеймса в плей-офф

28-летний звёздный американский баскетболист Донован Митчелл, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», повторил достижение 40-летнего игрока и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф во время первого раунда сезона-2024/2025 с «Майами Хит».

Митчелл стал первым игроком «Кавальерс» после Леброна, который смог набрать 30+ очков в первом и втором матче серии плей-офф. У Леброна количество таких раз достигает шести, то есть он делал это на протяжении 12 игр с шестью разными соперниками.

Митчелл в первой встрече с «Майами» (121:100) набрал 30 очков, пять подборов и четыре передачи, а во второй – (121:112) 30 очков, шесть подборов и шесть передач.