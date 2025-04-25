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УНИКС — Автодор, результат матча 25 апреля 2025, счет 100:85, Единая лига ВТБ 2024-2025

УНИКС победил «Автодор» в домашнем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги
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Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В Казани местный УНИКС принимал «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 100:85 (21:23, 30:20, 24:21, 25:21). Счёт в серии стал 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
100 : 85
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 19, Рейнольдс - 19, Кин - 18, Найт - 16, Лопатин - 11, Беленицкий - 7, Д. Кулагин - 5, Хиллиард - 3, Бако - 2, Комолов, Торопов, Илюк
Автодор: Агада - 17, Кантер - 13, Джонс - 11, Беслач - 11, Кроуфорд - 11, Клименко - 10, Мэннинг - 7, Петенев - 5, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Сычков

Самым результативным в составе УНИКСа оказался центровой Джален Рейнольдс. Он набрал 19 очков, а также совершил пять подборов и одну передачу. В составе «Автодора» чаще всего кольцо казанской команды поражал атакующий защитник Калеб Агада. На его счету 17 очков, а также четыре подбора и одна передача.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 28 апреля в Саратове. Начало игры запланировано на 18:00 мск.

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