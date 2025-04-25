УНИКС победил «Автодор» в домашнем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В Казани местный УНИКС принимал «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 100:85 (21:23, 30:20, 24:21, 25:21). Счёт в серии стал 2-0.

Самым результативным в составе УНИКСа оказался центровой Джален Рейнольдс. Он набрал 19 очков, а также совершил пять подборов и одну передачу. В составе «Автодора» чаще всего кольцо казанской команды поражал атакующий защитник Калеб Агада. На его счету 17 очков, а также четыре подбора и одна передача.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 28 апреля в Саратове. Начало игры запланировано на 18:00 мск.