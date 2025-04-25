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Дончич и Леброн объяснили, как им удаётся совершать передачи через весь паркет в «Лейкерс»

Дончич и Леброн объяснили, как им удаётся совершать передачи через весь паркет в «Лейкерс»
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26-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», и его товарищ по команде и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс объяснили, как Луке регулярно удаётся отдавать Леброну передачи через весь паркет.

«Это легко. Я знаю, что он собирается сделать. Он хочет обыграть своего защитника, и я просто отправляю мяч вверх. Это несложно», — приводит слова Дончича издание ESPN.

«У Луки есть одна особенность — ты должен быть в нужном месте в нужное время, или вы не создадите ту связь между собой и он не сможет отдать передачу таким образом. Поэтому, я думаю, он доверяет мне», — сказал Джеймс.

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