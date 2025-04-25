ЦСКА второй раз подряд разгромил «Пари НН» в матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Сегодня, 25 апреля завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В Москве местный ЦСКА принимал «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 106:65 (32:18, 29:16, 17:19, 28:12). Счёт в серии стал 2-0.

Самым результативным в составе ЦСКА стал центровой Ливио Жан-Шарль. Он набрал 19 очков, а также совершил пять подборов и одну передачу. В составе «Пари НН» наилучшую эффективность продемонстрировал разыгрывающий Алекс Хэмилтон. На его счету 17 очков, а также четыре подбора и одна передача.

Напомним, серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч клубы проведут 28 апреля в Нижнем Новгороде. Начало игры запланировано на 20:00 мск.