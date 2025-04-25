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Главный тренер «Лейкерс» Редик высказался о химии между Дончичем и Леброном

Главный тренер «Лейкерс» Редик высказался о химии между Дончичем и Леброном
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редик высказался о химии между звёздным словенским защитником Лукой Дончичем и 40-летним форвардом и четырёхкратным чемпионом лиги Леброном Джеймсом.

«Я думаю, что сразу же стало видно, как они могут взаимодействовать друг с другом в переходной игре, особенно с Лукой в роли выходящего пасующего, когда Леброн убегает вперёд через всю площадку, растягивая соперника по всему паркету, что даёт преимущество команде.

Мы это заметили почти сразу», — приводит слова Редика издание ESPN.

Сейчас «Лейкерс» выступают в плей-офф сезона-2024/2025. Их соперник в первом раунде — «Миннесота Тимбервулвз». Счёт в серии — 1:1.

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