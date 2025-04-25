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Результаты матчей плей-офф Единой лиги 25 апреля

Результаты матчей плей-офф Единой лиги 25 апреля
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25 апреля в Единой лиге ВТБ состоялось два матча четвертьфинальной серии плей-офф. Встречи проводили УНИКС — «Автодор», а также ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся игр.

Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 25 апреля:

УНИКС — «Автодор» — 92:79;
ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 66:75.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
100 : 85
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 19, Рейнольдс - 19, Кин - 18, Найт - 16, Лопатин - 11, Беленицкий - 7, Д. Кулагин - 5, Хиллиард - 3, Бако - 2, Комолов, Торопов, Илюк
Автодор: Агада - 17, Кантер - 13, Джонс - 11, Беслач - 11, Кроуфорд - 11, Клименко - 10, Мэннинг - 7, Петенев - 5, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Сычков
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
106 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Жан-Шарль - 17, Астапкович - 15, Уэйр - 13, Антонов - 13, Тримбл - 12, Джекири - 11, Аврамович - 10, М'Бай - 8, Михайловский - 4, Курбанов - 3, Ухов, Абдулбасиров
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 16, Карпенков - 16, Хоменко - 9, Чадов - 7, Антипов - 6, Зоткин - 5, Бабурин - 3, Захаров - 2, Шилохвостов - 1, Шендеров, Джуришич

Серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч между УНИКСом и «Автодором» состоится 28 апреля в Саратове. Начало игры запланировано на 18:00 мск. ЦСКА и «Пари НН» следующую игру проведут 28 апреля в Нижнем Новгороде. Начало запланировано на 20:00 мск.

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