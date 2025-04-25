Результаты матчей плей-офф Единой лиги 25 апреля

25 апреля в Единой лиге ВТБ состоялось два матча четвертьфинальной серии плей-офф. Встречи проводили УНИКС — «Автодор», а также ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся игр.

Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 25 апреля:

УНИКС — «Автодор» — 92:79;

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 66:75.

Серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1. Следующий матч между УНИКСом и «Автодором» состоится 28 апреля в Саратове. Начало игры запланировано на 18:00 мск. ЦСКА и «Пари НН» следующую игру проведут 28 апреля в Нижнем Новгороде. Начало запланировано на 20:00 мск.