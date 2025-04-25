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Велимир Перасович прокомментировал вторую подряд победу УНИКСа над «Автодором»

Велимир Перасович прокомментировал вторую подряд победу УНИКСа над «Автодором»
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Главный тренер УНИКСа Валимир Перасович дал комментарий после второй подряд победы своих подопечных над саратовским «Автодором» в рамках второго матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
100 : 85
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 19, Рейнольдс - 19, Кин - 18, Найт - 16, Лопатин - 11, Беленицкий - 7, Д. Кулагин - 5, Хиллиард - 3, Бако - 2, Комолов, Торопов, Илюк
Автодор: Агада - 17, Кантер - 13, Джонс - 11, Беслач - 11, Кроуфорд - 11, Клименко - 10, Мэннинг - 7, Петенев - 5, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Сычков

«Прежде всего поздравляю своих игроков. В плей-офф всегда сложно, особенно во втором матче, когда нужно подходить в полной готовности. Это заметно по результативности — сегодня мы сыграли лучше, чем соперники. Моя команда была сконцентрирована и продемонстрировала хороший баскетбол, особенно в атаке. Считаю, мы заслужили эту победу.

Маркус Кин — отличный бомбардир. Однако сегодня много наших игроков проявили себя в нападении. Тем не менее нашей главной проблемой на сегодняшний день остаётся защита. Нам нужно немного изменить позиции баскетболистов на площадке. Мы не можем полагаться на одного игрока в течение 35 минут. Нам следует чаще проводить ротацию, и некоторые игроки должны быстрее адаптироваться к этому», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСА.

Напомним, сегодня, 25 апреля, в Казани УНИКС победил «Автодор» со счётом 100:85 (21:23, 30:20, 24:21, 25:21).

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