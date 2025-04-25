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Монако — Барселона, результат матча 25 апреля 2025, счет 92:79, плей-офф Евролиги 2024-2025

«Монако» обыграл «Барселону» в 1/4 финала Евролиги, сделав счёт в серии 2-0
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В пятницу, 25 апреля, на стадионе «Луи II» завершился второй матч 1/4 финала элитного европейского баскетбольного турнира Евролиги, в котором клуб «Монако» принимал каталонскую «Барселону». Монегаски обыграли испанцев со счётом 92:79 (26:19, 23:21, 31:24, 12:15). После этой встречи счёт – 2-0 в пользу «Монако».

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
92 : 79
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр, Grujicic

Лучшим игроком в составе «Монако» стал американский форвард Альфа Диалло, набравший по ходу встречи 21 очко, шесть подборов, одну передачу и один блок-шот. У французского центрового Мама Джайте — 20 очков, четыре подбора, одна передача и два перехвата.

У каталонцев отличился Джабари Паркер — 16 очков, девять подборов и шесть передач при трёх потерях.

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