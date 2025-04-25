«Монако» обыграл «Барселону» в 1/4 финала Евролиги, сделав счёт в серии 2-0

В пятницу, 25 апреля, на стадионе «Луи II» завершился второй матч 1/4 финала элитного европейского баскетбольного турнира Евролиги, в котором клуб «Монако» принимал каталонскую «Барселону». Монегаски обыграли испанцев со счётом 92:79 (26:19, 23:21, 31:24, 12:15). После этой встречи счёт – 2-0 в пользу «Монако».

Лучшим игроком в составе «Монако» стал американский форвард Альфа Диалло, набравший по ходу встречи 21 очко, шесть подборов, одну передачу и один блок-шот. У французского центрового Мама Джайте — 20 очков, четыре подбора, одна передача и два перехвата.

У каталонцев отличился Джабари Паркер — 16 очков, девять подборов и шесть передач при трёх потерях.